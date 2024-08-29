استمرار لحملة الاعتقالات.. الاحتلال يأسر شابا من رام الله اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استمرار لسلسلة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية يوميا، شهد صباح اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس، اعتقال الاحتلال شابا من قرية بيت سيرا غرب رام الله.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود زياد أبو صفية (18 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.



قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز السام



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية بيت سيرا فجر اليوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، إلا أنه لم يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم شابا من قرية باقة الحطب، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله سائد الشيخ، في الثلاثينيات من العمر، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

كما شهدت بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأحد شبابها.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ أحمد علي سليم (32عاما)، بعد اقتحام منزله، وتفتيشه.