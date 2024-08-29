الدفاع الروسي يعلن تدمير صواريخ "غراد" بمقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صواريخ "غراد" قوة أوكرانية حاولت التمركز على أطراف مقاطعة كورسك، وفقا ل"روسيا اليوم".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن أطقم راجمات صواريخ "غراد" التابعة لمجموعة قوات "الشمال" دمرت وحدة من قوات كييف كانت تحاول الحصول على موطئ قدم والتثبت في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك.

وأضافت: "تجري الوحدات العسكرية استطلاعا جويا لتحديد مجموعات العدو المنفردة وتقوم بتدمير المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات الأوكرانية على الفور في المناطق الحراجية باستخدام منظومات "غراد" التابعة لمجموعة قوات الشمال".

ونقل بيان الدفاع الروسية عن قائد فصيل عسكري روسي يحمل علامة النداء "بالو": "يتم الحصول على مقاطع الفيديو التي تكشف نقاط ومواقع القوات الأوكرانية من الطائرات المسيرة في الزمن الحقيقي وهو ما يجعل تدمير الأهداف المعادية ممكنا".

وأردف: "يمكننا في أي لحظة وفي غضون 5 دقائق التحرك وضرب العدو وتدمير مجموعة من المعدات ونحن نعمل على أي هدف معاد ونقوم بدعم وحداتنا الروسية المقاتلة."

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرات المسيرة الاوكرانية تحاول باستمرار استهداف منظومات صواريخ "غراد" الروسية بسبب كفاءتها العالية وقوتها النارية.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي "بانتسير- إس1" دمرت طائرة مسيّرة هجومية تابعة لإرهابيي كييف في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقالت في بيانها: "أثناء المناوبة القتالية، اكتشف طاقم نظام الدفاع الجوي الصاروخي "بانتسير- إس1" طائرة مسيرة هجومية، وجرى تتبعها وتدميرها".