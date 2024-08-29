الدفاع الروسي يعلن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 6 مسيرات أوكرانية استهدفت القرم ومقاطعتي بريانسك وبيلغورود جنوب غربي روسيا، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيانها: "تم الليلة الماضية تدمير 6 طائرات بدون طيار أوكرانية، 3 فوق أراضي جمهورية القرم، و2 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.