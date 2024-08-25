فصائل عراقية: استهداف موقع حيوي إسرائيلي في حيفا بالطيران المسير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية، فجر اليوم الأحد، استهدافها هدفًا حيويًا إسرائيليًا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر.

وذكرت الفصائل في بيان عبر تيليجرام، أنها نفذت الهجوم؛ "لمقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وتؤكد الفصائل استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلن العديد من الفصائل المسلحة، وفصائل مُسلحة بالعراق وسوريا الوقوف جانب حماس.