إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بأستراليا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إنَّ 4 أشخاص بينهم شرطي أُصيبوا بجروح في حادث طعن عشوائي في سيدني، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات بأسلحة بيضاء في المدينة هذا العام.

وأضافت الشرطة في بيان أوردته "رويترز"، أنَّ 4 أشخاص أُصيبوا في أعقاب حادث طعن قبل فترة وجيزة.

وقال متحدث بإسم الشرطة هناك بالتأكيد حادث في إنجادين، في إشارة إلى ضاحية في جنوب المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة.

وأوضحت الشرطة أنها لا تعتقد أن أحدًا قتل في الهجوم.

وأوضحت أنَّ رجلًا هرب من مكان الحادث تعرض للصعق الكهربائي وتم احتجازه.

وقالت السُلطات إنَّ شرطيًا كان من بين المصابين في الهجوم.

وشهدت سيدني موجة من الهجمات بالأسلحة البيضاء هذا العام؛ ما دفع حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى تشديد قوانين حمل تلك الأسلحة.

وأقر برلمان الولاية قوانين في يونيو تمنح الشرطة أجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن لفحص الأشخاص في مراكز التسوق والأماكن الرياضية ومحطات النقل العام.

وفي أبريل، قُتل 6 أشخاص وأُصيب 12 آخرون في هجوم بسكين في مركز تسوق في منطقة بوندي في سيدني.