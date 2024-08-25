40 ضربة خلال 20 دقيقة.. قوات الاحتلال تكشف تفاصيل قصف جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي بأنه "نفذ 40 ضربة على أهداف تابعة لحزب الله خلال 20 دقيقة"، كضربات استباقية على قرى حدودية في جنوب لبنان منعاً لهجوم كبير" من حزب الله .

وفي هذا السياق، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بتلك "الضربة الاستباقية"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

بالتزامن، عقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة اجتماعاً طارئاً في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

فيما أُعلن عن وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غورويون في تل أبيب، بسبب الأوضاع الأمنية، ورفعت حالة الطوارئ في عموم إسرائيل لاسيما شمالاً، حيث دوت صفارات الإنذار.

في حين أفادت وكالات الأنباء، بإطلاق عدد كبير من المسيرات من الجنوب اللبناني نحو الجليل.