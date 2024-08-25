رشقات صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي والأعلى وعكا وكريات شمونة ونهاريا

أُطلقت رشقات صاروخيّة كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي والأعلى وعكا وكريات شمونة ونهاريا. فيما أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في عكا ومحيطها والجليل الغربي وكريات شمونة وسهل الحولة والجليل الأعلى".

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