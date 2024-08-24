أ ف ب عن قيادي بحماس: وفد من الحركة يتوجه الى القاهرة دون المشاركة في المفاوضات

أعلن قيادي في حركة حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه الى القاهرة، من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة.

واكد المصدر لوكالة فرانس برس إن "وفدا قياديا من حركة حماس يتوجه اليوم السبت الى العاصمة المصرية القاهرة، وسيلتقي... كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف الإطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشدد المصدر على أن هذه الزيارة "لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات" التي تعقد بوساطة من الولايات المتحدة وقطر ومصر، سعيا لابرام اتفاق يتيح تحقيق هدنة في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، والافراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين.

وتأتي جولة المباحثات بعد جولة مماثلة عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي وغابت عنها حركة حماس.