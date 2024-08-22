مسؤول بصحة الجزائر يوضح حقيقة انتشار جدري القردة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير العام للمعهد العالي للصحة العمومية في الجزائر البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، أن الدولة وضعت مخططا وقائيا تفاديا لتسجيل حالات إصابة بمرض "جدري القردة".

وقال عبد الرزاق بوعمرة لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" على الإذاعة الجزائرية الأولى يوم الخميس إنه لا وجود لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالمرض.

وأضاف المدير العام للمعهد العالي للصحة العمومية أن للجزائر تجربة كافية للتصدي لحالات "جدري القردة".

استجابة قوية لمجابهة الوباء

وصرح بأنه لابد من تفعيل خطة استجابة قوية لمجابهة الوباء الذي مس عدة بلدان إفريقية وأوروبية.

وأفاد المتحدث بأن طريقة انتقال المرض محدودة ولا تشكل خطرا قويا على الصحة العمومية على اعتبار أنه هناك علاج خاص يتم التكفل من خلاله بالمرضى المصابين.

ودعا في تصريحاته إلى ضرورة إدراك خصائص الفيروس في إطار الاحترازات الوقائية.

وأشار في السياق إلى التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية قصد التحكم في العمليات الوقائية لمجابهة مختلف الأمراض والأوبئة وبالتالي حماية الصحة العمومية من مخاطرها.