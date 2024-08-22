المدعي العام الفرنسي يطالب بمحاكمة الممثل ديبارديو بتهمة الاغتصاب

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت قناة "بي إف إم تي في"، أن مكتب المدعي العام في باريس طلب من المحكمة بدء إجراءات محاكمة الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بتهمة الاغتصاب.

وأفادت القناة بأنه بعد تلقي الطلب "يجب على قاضي التحقيق أن يتخذ قرارا بشأن جواز البدء في إجراءات مقاضاة ديبارديو أمام المحكمة".

مكتب المدعي العام

وأضافت أن مكتب المدعي العام لجأ إلى المحكمة فيما يتعلق بأقوال الممثلة البالغة من العمر 28 عاما، والتي تدعي أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين في عام 2018 من قبل ديبارديو.

ولعب ديبارديو أدوارا مختلفة في حوالي 200 فيلم، وصلت إيراداتها إلى حوالي ملياري يورو في شباك التذاكر، وفاز بجائزة مهرجان "كان" السينمائي لأفضل ممثل وجائزة "سيزار" من الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات التصوير السينمائي