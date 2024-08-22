وفاة 6 أشخاص وإصابة 11 في حريق فندق بكوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة يونهاب، اليوم الخميس، نقلاً عن خدمة الإطفاء، بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب 11 آخرون بسبب حريق نشب في فندق بكوريا الجنوبية.

الحريق اندلع في الطابق الثامن

ونقلت الوكالة، عن خدمة الإطفاء في مقاطعة «كيونج جي»، القول إن الحريق اندلع في الطابق الثامن من الفندق، المكوَّن من تسعة طوابق في «بوتشون» جنوب العاصمة سيول، في المساء.

وأضافت الوكالة أن السلطات أرسلت 46 شاحنة إطفاء، و150 رجل إطفاء، إلى مكان الحادث، وفقاً لوكالة «رويترز».

ونقلت «يونهاب» عن مسؤول إطفاء أنه قد يكون هناك مزيد من الوفيات أو المصابين، في ظل عدم إخماد الحريق.