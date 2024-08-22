حبس سائقي "تريلا" لاتهامهما بالتسبب في حادث دهس الدائري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالهرم، حبس سائقي سيارتين نقل "تريلا" تسببا في حادث الطريق الدائري وتهشيم عشرات السيارات، وإصابة 24 مواطن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت بعرضهما على الطب الشرعي صباح الخميس لإجراء تحليل مخدرات لهما لبيان مدى تعاطيهما مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.

استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان والناجين من حادث تصادم عشرات السيارات أعلى الطريق الدائري بنزلة ميدان الرماية لرواية تفاصيل الحادث.

وقال أحد الناجين "سائق ميكروباص" إنه توقف بسيارته على الطريق الدائري قبل نزلة ميدان الرماية بسبب حادث تصادم بين سيارتين نقل إضافة لعشرات السيارات الأجرة والملاكي التي توقفت بسبب تصادم السيارتين، حتى فوجئوا بصوت تحطم قوي يأتي من الخلف فشاهدوا سيارة نقل "تريلا" محملة بحمولة ثقيلة تزيح وتطيح كافة السيارات المتوقفة فقفز تاركا سيارته الميكروباص قبل دهس التريلا لها ناجيًا بحياته من مصير مؤلم، وسط صرخات قائدي وركاب السيارات المهشمة حيث حولت "التريلا" عدد كبير من السيارات إلى قطع من الخردة لشدة التصادم.

واستطرد شاهد العيان قائلا إن سائق "التريلا" فور مشاهدته ما اقترفه قفز من كابينة سيارته وفر هاربًا مستغلًا انشغال المتواجدين في محاولة نجدة المصابين وإخراجهم من وسط حديد السيارات المنكوبة، حيث أن بعض المصابين كانت حالتهم خطرة بسبب حالة سياراتهم التي أخرجوهم منها بأعجوبة، بمعاونة قوات الإنقاذ البري التي استعانت بـ"صواريخ كهربا" و "قطاعات حديد" لفتح أبواب ونوافذ السيارات وإنقاذ من بداخلها.

وقررت النيابة العامة بالهرم، عرض سائقي سيارتين نقل "تريلا" تسببا في حادث الطريق الدائري، وتهشيم عشرات السيارات وإصابة 24 مواطن على الطب الشرعي صباح غدًا الخميس؛ لإجراء تحليل مخدرات لهما لبيان مدى تعاطيهما مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها للتوصل إلى سائق السيارة النقل الثالثة المتسبب في حادث الطريق الدائري عقب التحفظ على سائقي سيارتين نقل "تريلا" ساهما أيضًا في وقوع الحادث.

وانتقل فريق من نيابة الهرم إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وفريق آخر إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابين ممن تسمح حالتهم سماع أقوالهم حول الحادث، وأصدرت النيابة عدة قرارات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة حيث قررت تفريغ الكاميرات المتواجدة على الطريق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته، وكيفية حدوثه.

وكشفت التحريات الأوليّة في واقعة تصادم أكثر من 20 سيارة أعلى الطريق الدائري، أن الحادث كان مركبًا وحدث على مرتين في نفس الموقع.

وأوضحت التحريات أن سيارتين نقل، إحداهما محملة بمواد بناء "رمال"، اصطدمتا ببعضهما البعض ما أدى إلى توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلا ذلك تصادم سيارة نقل أخرى، والتي دهست السيارات المتوقفة، ما أدى إلى تفاقم الحادث.

دفعت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، بأوناش لرفع حطام حادث الطريق الدائري، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في الجيزة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري، في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.