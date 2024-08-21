وزيرالزراعة اللبناني: مصر والدول الصديقة ستدعمنا لإعادة بناء البنية التحتية الزراعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزيرالزراعة اللبناني عباس الحاج حسن : إن مصر والدول الصديقة ستدعم لبنان لإعادة بناء البنية التحتية الزراعية وباقي القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الوزيراللبناني اليوم الأربعاء :إن القطاع الزراعي في لبنان تعرض لخسائر كبيرة منذ بدء الحرب الجارية في غزة..مشيرا إلى أن ناتج جنوب لبنان من القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تقريبا 20 % من الناتج القومي المحلي.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الوطني اللبناني من بوابة الزراعة .. مؤكدا ضرورة مسح أضرار القطاع الزراعي فور انتهاء العمليات العدائية الإسرائيلية.

وقال وزير الزراعة اللبناني : إن 54 قرية يتم قصفها بشكل يومي في الجنوب اللبناني بالفسفور الأبيض المحرم دوليا ؛ مما أدى الى حرق أكثر من 6 آلاف هكتار .. موضحا أن القصف الإسرائيلي أدى إلى احتراق نحو 60 ألف شجرة زيتون عمرها أكثر من 300 عام.