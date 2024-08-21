للمرة الأولى منذ 45 عامًا.. رئيس الوزراء الهندي يتوجه إلى بولندا

ياسر رشاد - القاهرة - توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء إلى بولندا، في زيارة تعد الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى وارسو منذ 45 عاما، وتأتي بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال مودي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن زيارته إلى بولندا تأتي في وقت خاص، حيث تحتفل نيودلهي ووارسو بالذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أعرب عن اعتزاز الهند بالصداقة العميقة التي تربطها مع بولندا، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أنه سيجري محادثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء دونالد توسك، كما أنه سيقوم بإلقاء كلمة أمام الجالية الهندية في العاصمة وارسو في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن تركز زيارة مودي - المقرر أن تستغرق يومين - على تعزيز العلاقات الثنائية وبحث عدة قضايا بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدفاعي والتبادلات الثقافية بين الجانبين، كما أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي العاصمة الأوكرانية (كييف) بعد غد الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.