ألمانيا تقرر خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - نص مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 على خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأموال الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، وفق ما أفاد مصدر برلماني اليوم السبت.

وأشار المصدر إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس لا تعتزم "تقديم أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مؤكدا ما أوردته تقارير صحافية.

ولن يكون هناك أيضا دعم إضافي لكييف هذا العام.

تبلغ المساعدات، التي تقدمها ألمانيا، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، إلى أوكرانيا هذا العام ثمانية مليارات يورو.

اتخذ قرار خفض المساعدات بالتوافق بين المستشار ووزير المال كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

وقال النائب أندرياس شوارتز، عضو لجنة الموازنة والمتخصص في قضايا الدفاع، للصحيفة الأسبوعية "في الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي طلبيات جديدة لصالح أوكرانيا".

وفقا للصحيفة، لم يتسن تمويل نظام دفاع جوي من نوع "آيرس-تي" في يوليو لصالح كييف، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أرادت أيضا طلب ذخيرة مدفعية وطائرات مسيّرة هذا العام خارج موازنة 2024.