بالأسماء.. مرفق إسعاف الفيوم ينقل ضحايا حادث الطريق الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظة الفيوم، الدكتور هانى همام مدير مرفق الإسعاف، بتكليف سيارتين لنقل ضحايا حادث تصادم سيارة كانت تقلهم من محافظة الوادى الجديد، مرورا بطريق أسيوط الغربي بنطاق مركز طامية بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوفاة أحمد مرسي – 30 عاما - محاسب، ووحيد محمد نصر 51 عاما سائق من الوادى الجديد، وإصابة أحمد فرغلى على 45 عاما – ووليد محمد خضر 48 عاما.

وكشفت التحريات التى قادها العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، اشرف عليها اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى، أن المتوفين والمصابين، كانوا يستقلون سيارة تابعة لديوان عام محافظة الوادى وأثناء سيرهم بطريق أسيوط الغربي، صدمتهم أخرى ربع نقل ما تسبب فى وفاة اثنين من الموظفين وإصابة آخرين.

جرى نقل جثث المتوفين لمشرحة طامية المركزي، والمصابين لقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بالفيوم للعلاج.

وقرر أحمد زغلول رئيس نيابة طامية التصريح بتسليم جثث الضحايا لذويهم لدفنهم بمحافظة الوادى الجديد.