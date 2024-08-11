المقاومة العراقية: هجوم المسيرات على قاعدة صفد ليس ردا على اغتيال فؤاد شكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن الهجوم المركب الذي نفذه حزب الله اليوم بالمسيرات على قاعدة محفاة ألون جنوب غرب صفد، لا علاقة له بالرد على (استشهاد القائد فؤاد شكر) .
وأضافت المقاومة العراقية، أن الهجوم هو ضمن إسنادآ لمعركة طوفان الأقصى والمقاومته الباسلة.
وشَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 10-8-2024 هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، فاستهدفت أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.