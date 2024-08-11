المقاومة العراقية: هجوم المسيرات على قاعدة صفد ليس ردا على اغتيال فؤاد شكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن الهجوم المركب الذي نفذه حزب الله اليوم بالمسيرات على قاعدة محفاة ألون جنوب غرب صفد، لا علاقة له بالرد على (استشهاد القائد فؤاد شكر) .

وأضافت المقاومة العراقية، أن الهجوم هو ضمن إسنادآ لمعركة طوفان الأقصى والمقاومته الباسلة.

وشَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏السبت 10-8-2024 هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، فاستهدفت أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏