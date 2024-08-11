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المقاومة العراقية: هجوم المسيرات على قاعدة صفد ليس ردا على اغتيال فؤاد شكر

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المقاومة العراقية: هجوم المسيرات على قاعدة صفد ليس ردا على اغتيال فؤاد شكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن الهجوم المركب الذي نفذه حزب الله اليوم بالمسيرات على قاعدة محفاة ألون جنوب غرب صفد، لا علاقة له بالرد على (استشهاد القائد فؤاد شكر) .

 

وأضافت المقاومة العراقية، أن الهجوم هو ضمن إسنادآ لمعركة طوفان الأقصى والمقاومته الباسلة.

 

وشَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏السبت 10-8-2024 هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، فاستهدفت أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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