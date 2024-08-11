عائلات أسرى إسرائيليين في غزة للمفاوضين: اضغطوا على نتانياهو لإتمام الصفقة

دعت عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة الوفد الإسرائيلي المفاوض لعدم الاستسلام لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، والضغط عليه للتوصل إلى اتفاق فوري يؤدي للإفراج عن أبنائهم الاسرى في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ذوي الأسرى قولهم في مؤتمر صحافي عقد وسط مدينة تل أبيب: "ندعو فريق التفاوض إلى عدم الاستسلام لنتنياهو، في ظل تقارير تفيد بأنه يخلق صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق".

وأضاف ذوو الأسرى: "نتنياهو يواصل المراهنة على حياة الاسرى حفاظا على بقائه في السلطة". وتابعوا: "لقد توصل الوسطاء إلى حلول، لكن نتنياهو يعرقل الصفقة مرارا وتكرارا".

وتابعوا "يجب ألا تكون القمة المقبلة استعراضا آخر للمماطلة التي لا يأتي منها شيء". وطالب ذوو الأسرى خلال المؤتمر، بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة "حفاظا على حياة المحتجزين".

وأكدوا أنه "لن يتم إبرام صفقة طالما استمرت العملية العسكرية في قطاع غزة".

واوضحت القناة 13، "نعلم أن بعض الأسرى لن يعيشوا طويلاً في ظل الظروف التي يُحتجزون فيها وبالنظر إلى حالتهم الصحية والبدنية والنفسية. نتساءل، كم من الوقت يمكن الاستمرار على هذا النحو؟".

وتابعت "في أي عالم يترك رئيس الحكومة المواطنين والجنود الذين تخلى عنهم ليتعفنوا في الأسر منذ 10 أشهر؟ في أي عالم يقوم بإجراء حسابات حول التوقيت وكيف سيكون رد فعل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟".

وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي في "ساحة الأسرى"، قام ناشطون مناهضون لحكومة نتانياهو بإغلاق شارع كينغ جورج في تل أبيب في عرض تمثيلي، حيث جلس المتظاهرون في أقفاص تحمل لافتات تعبر عن معارضتهم لنهج الحكومة.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنه يجب على إسرائيل وحماس التوصل إلى تفاهمات في أقرب وقت بشأن صفقة الأسرى، "إذا لم يتم تقليص الفجوات، سنقدم اقتراحًا للتسوية مع مصر وقطر".

وشدد المسؤول الأميركي على أن "الحاجة الملحة لإكمال عملية التفاوض تكتسب أهمية خاصة في ظل التهديدات الإيرانية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران".

وأوضح "هجوم واسع على إيران قد يهدد الصفقة"، وأضاف: "إيران أبلغت بالفعل أنها ستغير موقفها إذا تم التوصل إلى هدنة".