حدث ليلا| رصد 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: وزيرة التخطيط: الدولة رصدت 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة..و هيئة الدواء تعلن ضبط 13 مكانًا غير مرخص وأدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الخميس، على النحو التالي:

وزيرة التخطيط: الدولة رصدت 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مبادرة حياة كريمة من المبادرات المتكاملة التي تسهم في تطوير البنية التحتية للقرى وتحسين حياة المواطن وتوفير تعليم جيد وخدمات صحية.

أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

بحضور شخصيات عامة وسياسية.. 30 صورة من عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور

أقيم منذ قليل عزاء سقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بمسجد عمر مكرم، بحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية والرياضية.

هيئة الدواء: ضبط 13 مكانًا غير مرخص وأدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال شهر يوليو، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

معتز عبدالفتاح يكشف سيناريوهات اغتيال إسماعيل هنية في إيران- (فيديو)

نفى الإعلامي معتز عبدالفتاح، المزاعم التي تشير إلى تورط إيران في اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موضحًا أن هنية حليف إيران واغتياله تسبب في حرج شديد للدولة الإيرانية وقدرتها على حماية حلفائها.

الأسعار والنواقص.. ماذا قال رئيس هيئة الدواء عن توفير الأدوية؟

عقد، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.