نتانياهو اكد بانه لن يوقف الحرب: كل الإنجازات التي حققناها في الأشهر الأخيرة حدثت لأننا لم نخضع للضغوط

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو باننا أنزلنا ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس والحوثيين وحزب الله، وقد قتلنا يوم أمس نائب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في لبنان وكان مسؤلا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا.

واكد نتانياهو في مؤتمر صحفي، باننا جاهزون لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسنكبد كل من يهاجمنا ثمنا باهظا، ونحن لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب، وكل الإنجازات التي حققناها في الأشهر الأخيرة حدثت لأننا لم نخضع للضغوط.

واردف نتانياهو "لن أخضع للضغوط، ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي حماس أو سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح". وشدد على اننا لن نسكت على معاناة سكان الشمال، وكل من يمس إسرائيل دمه مهدور.