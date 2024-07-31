وزير التراث الإسرائيلي: اغتيال هنية هو الطريقة الصحيحة لتطهير العالم

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بأن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هو الطريقة الصحيحة لتطهير العالم.

واضاف إلياهو، أنه لا مزيد، من اتفاقيات الاستسلام الوهمية، ولا مزيد من الرحمة، لهولاء المحكوم عليهم بالموت، وقال وزير التراث الإسرائيلي، إن موت هنية، يجعل العالم أفضل قليلا.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة جاء إثر غارة غارة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "ندرس أبعاد حادثة مقتل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".