فنزويلا تقطع العلاقات مع بيرو بعد تعليقها على الانتخابات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع بيرو بعد أن وصف وزير الخارجية البيروفي خافيير جونزاليس أولايشيا مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس بأنه رئيس حقيقي للجمهورية البوليفارية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس" قال بينتو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا:" إن حكومة فنزويلا قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية بيرو، استنادا إلى المادة 45 من اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية".

وقال وزير الخارجية إن كاراكاس اضطرت إلى اللجوء إلى هذه الخطوة بسبب التصريحات غير المسؤولة لوزير الخارجية البيروفي، الذي لا يعترف بإرادة الشعب الفنزويلي ودستوره.

وفي وقت سابق، قال خافيير جونزاليس أولايشيا في مقابلة إن "السيد جونزاليس هو الرئيس المنتخب لفنزويلا".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أجريت في 28 يوليو، ووفقًا لبيان أصدره المجلس الوطني للانتخابات بعد فرز 80% من الأصوات، حصل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو على تأييد 5,150,092 ناخبًا، أو 51.2%. وحصل منافسه الرئيسي، إدموندو جونزاليس، الذي يمثل الأحزاب اليمينية، على 4,445,978 صوتًا، أو 44.2%، ولم تعترف زعيمة المعارضة كورينا ماتشادو بالنتائج، وزعمت حدوث تزوير وأعلنت جونزاليس فائزًا.