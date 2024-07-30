بالصور.. 17 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكافيه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 17 شخصًا، بينهم 6 أطفال، مساء الإثنين، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكافية ومطعم بمنطقة فريال بحي شرق أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بكافية ومطعم بمنطقة فريال بحي شرق أسيوط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا من بينهم 6 أطفال تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.