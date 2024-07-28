رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" اليوم الأحد إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلاده وإيطاليا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الدولة خلال افتتاح الاجتماع السابع للجنة رواد الأعمال بين الصين وإيطاليا إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة الصينية بكين..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأشار "لي" إلى أن لجنة رواد الأعمال منذ تأسيسها قبل عشر سنوات لعبت دورا إيجابيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال : إنه في ظل تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي ، يتعين على البلدين تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ؛ لضخ مزيد من الزخم في تنمية البلدين .. داعيا إلى تعزيز وممارسة روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم والمنفعة المتبادلين على نحو قوي، والالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة، ودعم تنمية بعضهما البعض، والعمل معا لتحقيق الازدهار المشترك.

ونوه بأن التطوير المستمر والمتعمق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيطاليا سيخلق توقعات أكثر استقرارا بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري للجانبين، وسيجلب فرصا أوسع.