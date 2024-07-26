شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير حقوق أصحاب المعاشات التأمينية فى حالة العودة للعمل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مصير صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، في حالة رغبته إلى ممارسة عمله او أى نشاط يخضع لأحكام هذا التأمين، فقد نص التشريع على اعتبار مدة اشتراكه الجديـدة مـدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتي:

1.في حالة عدم تحقق الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق عنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.

2.يتم تسوية المعاش حال توافر الشروط المطلوبة بناء على التالي:

1.في حالة كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة، يتم احتساب المعاش عنها،ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

2.في حالة كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز، يتم احتسابه عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.

3.في حالة كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .

ونص التشريع على أنه لايجوز أن يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .