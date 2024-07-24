"النشرة": غارة إسرائيلية بين بلدتي شيحين وأم التوت

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلي أغارت على الأطراف بين بلدتي شيحين وأم التوت.

في وقت سابق، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة الخيام بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

هذا، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة وعلما الشعب.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.