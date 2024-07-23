ذكرت شبكة سي إن إن ووسائل إعلام أميركية أخرى، أنّ "نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حصلت على دعم عدد كافٍ من المندوبين الديموقراطيّين للفوز بترشيح حزبها لها لخوض انتخابات الرئاسة".
وستحتاج هاريس إلى دعم ما لا يقل عن 1976 مندوبا من أصل حوالى 4000 من أجل حسم ترشيح الحزب الديموقراطي لها حتى تتمكن من خوض انتخابات الرئاسة، وهو رقم ذكرت وسائل إعلام أميركية أنها قد تجاوزته.
في هذا السياق، اكدت هاريس أنها "فخورة بالحصول على الدعم الكافي لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أميركية: هاريس حصلت على دعم عدد كافٍ من المندوبين الديموقراطيّين للفوز بترشيح حزبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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