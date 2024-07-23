الرئيس الكولومبي حذّر من نسيان أطفال الإبادة الجماعية في غزة

حذّر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، من "نسيان أطفال الإبادة الجماعية في غزة"، مشددا على أنه "إذا مرت الجريمة فسيكون أطفالنا هم من سيُقصَفون".

واكد أن "أطفال الإبادة الجماعية في غزة التي يجب ألا تنساها الإنسانية. إذا تركنا هذه الجريمة ضد الإنسانية تمر دون أن يلاحظها أحد، فسيكون أطفالنا هم الذين سيتم قصفهم أيضا".

وسبق أن انتقد الرئيس الكولومبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشيرا إلى أنه "يستحق مذكرة اعتقال دولية لأنه يرفض وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

كما كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق أنها أبلغت السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.