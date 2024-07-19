مقتل شخص بطلق ناري في كفر الزيات بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه على يد آخر، بسلاح ناري، في قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات حول الواقعة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل محمد م.م. وشهرته "محمد سنبل" مقيم بقرية قصر بغداد، على يد شخص يدعى أحمد .س مقيم بقرية أكوة الحصة، بسبب خلافات مالية بينهما.

وجرى ضبط المتهم، وبحوزته طبنجة 9 مم وبندقية خرطوش، واقتياده إلى ديوان عام المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.