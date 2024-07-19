فيديو.. يوسف طفل بالشرقية من ذوي الهمم يجيد الرسم على الخشب ويروى القصص رغم إعاقته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 – محافظات:

يوسف محمد إبراهيم، طفل يبلغ من العمر 11 عاما، وُلد فى قرية أبو شميس التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية بإعاقة حركية لا يمكن علاجها، وهو الأمر الذي جعل عائلته تتفهم أنه لن يعيش حياة عادية، ولهذا ركزوا على الأشياء التي لا تُعيقه إصابته عن فعلها بشكل جيد، وبدأوا ينمون موهبة الرسم وسرد القصص لدى طفلهم.

فى حديثه لـ"الخليج 365" قال يوسف: "العقم جعلني معاق حركيا.. لكني بحمد ربنا على كدة.. ومش زعلان ولا حاجة لأن ربنا عوضني عن إعاقتي بأن منح لي موهبة الرسم ورواية القصص، وكل ما أتمناه أن تظهر موهبتي للناس".

لا شك أن أعظم صدمة تتلقاها الأسرة هي ميلاد طفل معاق، هذا بالفعل ما حدث لـ "رضا محمد على" والدة الطفل يوسف، عندما استقبلت مولودها الأول منذ 11 عامًا، وقتها شعرت بالحزن وبدأت بالقلق على مستقبل ابنها ولسان حالها يقول تربية الطفل السوي الصحيح صعبة فكيف بتربية طفل معاق؟، ولكن سرعان ما تماسكت ورضيت بقضاء الله وقدره موقنة بأن هذا الطفل سيكون سببا لسعادتها فى الدنيا ونجاتها فى الآخرة.

وتروي الأم قصتها مع إعاقة ابنها يوسف قائلة: "وُلد يوسف بعيب خلقي يمنعه من الحركة، وذهبت به إلى العديد من الأطباء، وأجريت الكثير من العمليات الجراحية حتى يتحرك ويمارس حياته بشكل طبيعي مثل الأطفال الأسوياء، ولكن الأطباء أكدوا لي أنه لا يوجد أمل في أن يسير على قدميه، فرضيت بما كتبه الله لي.. وأنا مش زعلانة لأنه وجود يوسف وإخواته فى حياتي عندي بالدنيا".

تعمل "رضا" باليومية، ولديها إلى جانب يوسف طفلين آخرين، محمود 7 سنوات، وإبراهيم 4 سنوات، وأحدهما مصاب بزيادة كهرباء بالمخ، وهو مرض يحدث نتيجة إطلاق الخلايا العصبية في الدماغ إشارات كهربائية لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى حدوث نوبات صرع.

وعن كيفية اكتشاف موهبة ابنها قالت الأم لـ"الخليج 365": "لاحظت تعلق يوسف بالرسم وحكاية القصص منذ أن كان عمره 9 سنوات، وكنت اعتقد فى البداية أنه شيء بسيط إلى أن نبهني المدرس الذى يعطيه دروسه بموهبة ابني وطلب مني أن أساعده على تنميتها، وبالفعل شجعته وبدأ مستواه يتطور تدريجيا إلى أن وصل إلى المرحلة التى عليها الآن"، واختتمت حديثها قائلة: "نفسي أحقق أمنية ابني وأوصل موهبته لكل الناس".