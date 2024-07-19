السعودية تؤكد عدم تأثر أنظمتها بالخلل التقني الذي ضرب معظم دول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ)

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم الجمعة أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة تعمل دون انقطاع، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب اليوم معظم الجهات في دول العالم.

وتعرضت العديد من الدول بمختلف أنحاء العالم، الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام ومصارف.

وقال المتحدث الرسمي لسدايا المهندس ماجد الشهري في بيان صدر اليوم الجمعة: "إن الهيئة منذ اللحظة الأولى من ظهور العطل التقني وهي تقف من خلال فرقها التقنية الوطنية على عمل أنظمتها الداخلية والأنظمة الحكومية المستضافة لديها ولم تتعرض لأي عطل حيث تم بنائها بأيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسب الآلي والبرمجة وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدث أي عطل تقني كما حدث اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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