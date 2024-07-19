وزير الشئون النيابية يشكر البرلمان علي منح الثقة للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن شكره وتقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار/ حنفي الجبالي على منح الحكومة ثقة البرلمان والموافقة على برنامج الحكومة.

ولفت المستشار إلى أن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمام مجلس النواب إنه قبل بدء دور الانعقاد المقبل سيكون أمام مجلس النواب، وضع كافة البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر بما فيها الأجندة التشريعية.

وأكد المستشار أن جميع الملاحظات والآراء سواء المؤيدة أو المعارضة التي ابديت في الجلسة محل تقدير واهتمام الحكومة وأعضائها كما ذكر السيد رئيس الوزراء والذي أكد انها ستُأخذ بعين الاعتبار لتحقيق تنمية حقيقية شاملة في كافة المجالات يشعر بها المواطن المصري.