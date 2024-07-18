ردًا على تصريحات المفوضية الأوروبية.. موسكو: توجُّها نحو العسكرة والمواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن خطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتحويل الاتحاد الأوروبي لاتحاد دفاعي تعكس توجها نحو العسكرة والمواجهة.

وأكد بيسكوف في بيانه، أن وجود سفن حربية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود يمثل تهديدا لروسيا.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا تستبعد نشر صواريخ بما فيها حاملة للرؤوس النووية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت، اليوم الخمييس، إن روسيا لا تزال تشن هجمات في شرق أوكرانيا وتسعى إلى حرب استنزاف وجعل الشتاء القادم أصعب من الشتاء الماضي.

وأكدت فون دير لاين على أن الغارة الروسية على مستشفى للأطفال في كييف لم تكن خطأ ولكن رسالة باردة من الكرملين للأوروبيين جميعا، مضيفة أن "رسالتنا أن أوروبا ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وأشارت فون دير لاين إلى أن حماية أوروبا "واجب علينا وحان الوقت أن نبني اتحادا أوروبيا فعليا للدفاع"، مشددة على ضرورة تأسيس نظام متكامل للدفاع الجوي الأوروبي.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الأمن لا يتعلق فقط بالتهديدات الخارجية وهناك مخاطر متزايدة وشبكات إجرامية تخترق اقتصاد القارة العجوز، لافتة إلى أن منطقة البحر المتوسط يجب أن "تحظى باهتمامنا وسأعين مفوضا للمنطقة".

وشددت فون دير لاين على أن دعوة دول الجوار إلى الاتحاد الأوروبي مسؤولية أخلاقية وتاريخية فاتحاد أكبر يعني اتحادا أقوى، مشيرة إلى أن التكتل الأوروبي سيفعل ما بوسعه لتعزيز أمن الدول الأعضاء و"سأقترح زيادة عدد خفر السواحل الأوربيين ثلاثة أضعاف ليصل إلى 30 ألفا".