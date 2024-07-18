خاص| موعد اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2024 - تعرف على الكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد فتح باب اختبارات القدرات للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2025/2024.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه سيتم فتح باب تسجيل اختبارات القدرات للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023.

وأشار المصدر، إلى أنه يحق للطلاب التقدم لاختبارات القدرات بأكثر من كلية مع تسديد الرسوم اللازمة لذلك والبالغة 200 جنيه، ويختار بعد ذلك أي كلية تم قبولها بها طالما حصل على الحد الأدنى للقبول بها.

ونوه المصدر، إلى أن يحق لطلاب الثانوية الأزهرية الذين تقدموا بتأجيل مواد للدور الثاني التقدم لاختبارات القدرات، نظرا لأنه لن يتم فتح الاختبارات مرة أخرى بعد ذلك.

وجاءت الكليات التي يحق لها اختبارات للقبول بجامعة الأزهر على النحو التالي:

- كلية التربية بنين بالقاهرة

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (عام انتظام - شعبة التعليم الأساسي - شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام - شعبة التربية الفنية رسم انتظام - شعبة التربية الخاصة انتظام).

- كلية التربية بنين في تفهنا الأشراف

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام - شعبة التربية الخاصة انتظام - تخصص عام انتظام).

- كلية التربية بنين بأسيوط

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصص شعبة التربية الخاصة انتظام.

- كلية التربية بنات بالقاهرة.

- كلية التربية بنات بأسيوط.

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة التربية الخاصة انتظام - شعبة رياض أطفال).

- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا.

- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

- كلية التربية الرياضية بنات بمدينة نصر.

- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصص شعبة رياض الأطفال.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات في تفهنا الأشراف

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة رياض الأطفال - شعبة التربية).

- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام - شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام - شعبة دراسات إسلامية لغات إفريقية انتظام - تخصص عام انتظام - شعبة اللغة الإنجليزية انتظام).