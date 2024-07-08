صفقة الرهائن: شروط نتانياهو تثير "استغراب" فريق التفاوض

الرياص - اسماء السيد - تل أبيب: أعلن فريق التفاوض الإسرائيلي وكبار المسؤولين الأمنيين استغرابهم من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، عن الشروط التي وضعها بنيامين نتانياهو للصفقة المنتظرة مع حركة حماس.

وقال أحد كبار أعضاء الفريق المفاوض أن "نتانياهو يراكم باستمرار الصعوبات ويغرق ويسلط الضوء على الخلافات، ولا يركز على النقاط التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن الاستفادة منها".

شروط نتانياهو تم الإعلان عنها قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لاستكمال عملية التفاوض.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الشعور السائد في فريق التفاوض هو أنه بدلاً من توفير اتجاه إيجابي، يركز رئيس الوزراء على الأمور الصعبة".

وفي الإعلان الذي نشره نتانياهو تمت إضافة طلبين جديدين عما كان قد تم الاتفاق عليه مع الفريق.

وفي أعقاب الإعلان، تزايدت الشكوك تجاه نتانياهو، وهناك مصادر تعتقد أنه يحاول نسف الصفقة.

شروط نتانياهو

أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب. كما يجب أن يمنع الاتفاق تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر. ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة. كذلك، ستعمل إسرائيل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

ويأتي بيان نتانياهو وسط تجدد جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لحثّ إسرائيل وحركة حماس على خوض محادثات لوقف الحرب المستمرة منذ 9 أشهر والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل.