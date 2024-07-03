مكتب نتانياهو: إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة وسترسل ردها إلى الوسطاء

كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا الى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل ردها إلى الوسطاء".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.

وتصرّ حركة حماس في المفاوضات على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.