سفيرة قبرص التقت علامة: ملتزومن بعدم السماح باستخدام الأراضي القبرصية كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، مع سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو في الوضع الأمني جنوبا وحجم الأضرار نتيجة استمرار العدوان مجددا، وتمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701.

وأكدت "موقف بلادها الرسمي لناحية عدم السماح باستخدام الأراضي القبرصية كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان"، آملة "الوصول الى تسوية سياسية لإنهاء الحال الراهنة".

وتطرق البحث أيضا الى ملف النزوح الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان وقبرص، وقد أبدت السفيرة تفهمها الكامل للموقف اللبناني الساعي الى إيجاد حل مستدام لهذا الملف".

ونوه علامة وسفيرة قبرص "بالعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على تحصين هذه العلاقة".