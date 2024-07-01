حدث في 8 ساعات| بدء تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر.. وحقيقة إلغاء التوقيت الصيفي الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الهيئة القومية للأنفاق تنفي ما تردد عبر أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الأتية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

"الصحة" تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان لوجود مخالفات -(صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 39 منشأة خاصة "لعلاج الإدمان والطب النفسي"، بمناطق المقطم ومدينة بدر، بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية؛ لوجود مخالفات بتلك المنشآت

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل تتجه الحكومة لإلغاء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر حكومي حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التوقيت الصيفي بداية من الجمعة القادمة تزامنًا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد

للتفاصيل.. اضغط هنا

تأكيدًا لمصراوي.. مترو الانفاق ينفي سحب جميع القطارات المكيفة

نفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تردد عبر أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة و تخفيض الإنارة وتوقف السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، موضحة أنه لا أساس من الصحة وجميعها تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الليلة تصل لـ 263 ألف جنيه.. 50 صورة ترصد أغلى فندق بشرم الشيخ والغردقة 2024

يهتم عدد من المواطنين والأسر؛ تزامنًا مع انطلاق إجازة نهاية العام الدراسي 2024 وبدء فصل الصيف، بالبحث عن أفضل الفنادق في شرم الشيخ والغردقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا قضائيًا إفريقيًا للتعرف على جهود مكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، وفدًا قضائيًا إفريقيًا من دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو في إطار زيارة من تنظيم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) بالقاهرة؛ وكان في استقبال الوفد الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تشمل 3 دول.. شيخ الأزهر يبدأ جولة بجنوب شرق آسيا

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الثقافة تفتتح ورشة العمل الدولية حول "حماية وصون تقاليد الطعام"

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التراث الثقافي غير المادي، في ظل حملة ممنهجة لمحو التراث العربي، وأكدت أن اللجنة الوطنية المصرية نجحت في تسجيل عدد من العناصر وتعمل على تسجيل عدد آخر في أقرب وقت ممكن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تعيين 120 ألفًا.. بدء تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر – تفاصيل

تبدأ الحكومة اليوم الإثنين تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر، بعدما تم إقرارها في مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة حول التزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًّا .

للتفاصيل.. اضغط هنا

بقدرة 200 ميجاوات.. بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية لتوليد الكهرباء بأسوان

بدأ اليوم الإثنين، التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية و على رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قبل ساعات من الامتحانات.. أقوى 32 صفحة لمراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)

يؤدي غدا الثلاثاء، طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، في المواد المضافة للمجموع، وفقا للجدول الزمني التي حددته وزارة التربية والتعليم.

للتفاصيل.. اضغط هنا