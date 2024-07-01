مصدر يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بجميع الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بمترو الأنفاق، حقيقة تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بقيمة جنيه في التذكرة، بعد تداول أنباء تخص هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، اليوم الاثنين، أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم تصدر أي تعليمات في هذا الشأن.

وشدد المصدر، على أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق موحدة في جميع الخطوط ولا يمكن تطبيق زيادة في بعض الخطوط دون أخرى.

وتابع المصدر، أن أي زيادة في أسعار التذاكر تطبق على جميع الخطوط ويتم احتسابها وفقًا لعدد محطات الركوب.