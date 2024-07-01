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"ساب البيت وبقى متسول".. كواليس دموية في خناقة الأشقاء بمدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مشاجرة أشقاء انتهت بقتيل ومصاب بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر إخطارًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول متوفى ومصاب إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر مدينة نصر.

تبين بالانتقال أن مشاجرة نشبت بين عايد حمدي (متوفى جراء جرح قطعي بالبطن) وشقيقه قرشي (طرف أول) مع قرشي حمدي (طرف ثاني)، سائق توك توك تم ضبطه وبحوزته السكين أداة الجريمة.

كشفت التحريات أن شقيق المجني عليهما يعاني من اضطرابات نفسية إثر إدمان المخدرات وترك منزل العائلة مع أشقائه والتسول أسفل كوبري الحي العاشر منذ 6 أشهر.

أضافت أن المجني عليه حاول إعادة شقيقه إلى المنزل، تمهيدًا لإيداعه إحدى المصحات النفسية لمعالجة الإدمان إلا إنه قاومهم وتعدى عليهما بواسطة سكين حيازته.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بإحدى الحدائق العامة بمنطقة الواحة وبحوزته سلاح أبيض (سكين)، وبمواجهته اعتراف بقيامه بالتعدي على أشقاءه بالأداه المضبوطه ونتج عن المشاجرة حدوث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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