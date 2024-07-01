"دبحته وراحت لدكتور النسا".. لماذا أنهت "ولاء" حياة زوجها بسوهاج؟



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تخلصت ربة منزل من زوجها بسلاح أبيض، وألقت جثته أمام حمام المسكن، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج، وأبلغت الشرطة بعثورها على زوجها مقتولًا عقب عودتها من عند الطبيب.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا من "ولاء. خ" 24 عامًا ربة منزل بعثورها على زوجها "ياسر. ع" 32 عامًا مقتول داخل مسكنهما دائرة المركز وبجوار جثته سكين.

انتقل إلى مكان البلاغ قوات الشرطة، وتبين العثور على جثة المذكور مسجاة على الأرض، مفصول الرأس، غارق في دمائه أمام حمام المسكن.

وكشفت التحريات عدم صحة ما أبلغت به زوجة المجني عليه، وتوصلت أن المُبلغة وراء ارتكاب الجريمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنها تخلصت من زوجها بسلاح أبيض "سكين" وهو نائم على سرير الزوجية، وفصلت رقبته عن جسده، ثم سحبت جثمانه ووضعته أمام باب الحمام وبجواره السكين.

وأوضحت المتهمة أنه بعد ارتكاب الواقعة توجهت لأحد أطباء النساء والتوليد؛ لمتابعة حالتها الصحية، وإيهام أسرتها أنها لم تكن بالمنزل وقت الحادث وإبعاد الشكوك عنها، وأنها فوجئت بالجريمة، عقب عودتها لمسكن الزوجية.

وعللت المتهمة ارتكابها الجريمة رغم زواجهما منذ حوالي 4 شهور؛ لوجود علاقات بين زوجها وعدد من الفتيات والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتواصله معهن عبر الفيديو.

تم ضبط المتهمة، والسلاح الأبيض المستخدم بإرشادها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.