نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة المصرية وشرطتنا الوطنية الباسلة بالعيد الـ11 لثورة 30 يونيو التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في الثورات السلمية والحفاظ على أركان الدولة المصرية.

وقال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد يوما بعد يوم أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة عمادها جيش وطنى يحمي سمائها وبحرها وارضها.

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذه الذكرى تأتي لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية بكل مؤسساتها وتأكيد على أن مصر الجديدة القوية أصبحت راسخة في وجدان الشعب المصري مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتعزيز التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارها أساسا لبقاء واستمرار الدول.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن ثورة 30 يونيو جاءت بمكانة طوق النجاة لمصر وأهلها وأسهمت في تغيير مجرى التاريخ المصري الحديث وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص.

ووجه نقيب الإعلاميين التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم داعيا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.