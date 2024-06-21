وزير الصحة التركي: مقتل خمسة أشخاص واصابة العشرات بحرائق غابات في جنوب شرق تركيا

اعلن وزير الصحة التركي عن "مقتل خمسة أشخاص واصابة العشرات، 10 منهم في حالة خطرة، بحرائق غابات اندلعت في قرى عدة في جنوب شرق تركيا خلال الليل".
واشار وزير الصحة التركي فخر الدين، الى ام "قُتل خمسة أشخاص وأصيب 44 آخرون، عشرة منهم إصابتهم خطرة" عندما اجتاح الحريق منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد.
