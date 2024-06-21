"رويترز": الولايات المتحدة والصين استأنفتا المباحثات شبه الرسمية حول الأسلحة النووية

افادت وكالة "رويترز" بأن "الولايات المتحدة والصين استأنفتا المباحثات شبه الرسمية حول الأسلحة النووية، بعد تعطّل استمر خمس سنوات".

ونقلت الوكالة عن مشاركين في الوفد الأميركي أن "المشاورات جرت في اذار الماضي في قاعة المؤتمرات بأحد الفنادق في شنغهاي واستمرت يومين".

واوضح العالم ديفيد سانتورو، أحد منظمي هذه المحادثات، أن "ممثلي الجانب الصيني قالوا للجانب الأميركي إنهم واثقون بالكامل من قدرتهم على تحقيق النصر في الصراع من أجل تايوان دون استخدام الأسلحة النووية".

وذكرت الوكالة أيضا أن "بكين أرسلت للمشاركة في المشاورات وفدا يضم العلماء والمحللين بمن فيهم عدد من الضباط السابقين للجيش الصيني".

وأشارت إلى أن "هذه المحادثات شبه الرسمية تعد جزءا من الحوار الصيني الأميركي المستمر منذ 20 عاما الذي توقف بعد تعليق تمويله من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2019".