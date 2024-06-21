خفر السواحل الايطالي: انتشال 12 جثة إضافية بعد غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية

اعلن خفر السواحل الإيطالي، "انتشال 12 جثة إضافية، بعد غرق قارب يقل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة السواحل الجنوبية، أُعلن فقدان أكثر من 60 شخصا كانوا على متنه بينهم الكثير من الأطفال".
وأنقذ 12 شخصا بعدما غرق القارب على مسافة حوالى 220 كيلومترا قبالة سواحل كالابريا ليل الأحد الاثنين، ولكن سجلت وفاة واحدة بعد الوصول الى البر.
وكشف خفر السواحل في وقت سابقن أنهم انتشلوا "12 جثة إضافية، بينها نساء وأطفال" في البحر الأيوني.
وعُثر على عشر جثث في قارب مهاجرين تحطّم الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق مجموعة "ريسكيوشيب" ResQship الألمانية.
وقُتل نحو 3155 مهاجرا أو فقد أثرهم في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
تعد منطقة وسط المتوسط الواقعة بين سواحل شمال إفريقيا وإيطاليا ومالطا طريق الهجرة الأكثر حصدا للأرواح في العالم، إذ تسجّل فيها 80 في المئة من حالات الموت غرقا أو الاختفاء.
ينطلق الكثير من المهاجرين من تونس أو ليبيا على متن قوارب متوجهة إلى أوروبا وتكون إيطاليا عادة محطتهم الأولى.
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