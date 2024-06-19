قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان غدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "اعتبارا من الساعة 9:00 من يوم غدٍ الخميس 20-6-2024 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان، ومن المتوقع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعددة".
وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظا على سلامتهم".
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