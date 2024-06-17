مولوي شارك بافتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن "Eurosatory 2024" في باريس

شارك وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، إلى جانب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في افتتاح المعرض الدّولي للدّفاع والأمن "Eurosatory 2024" في العاصمة الفرنسيّة باريس.

يُذكر أنّ شركة "كوج إيفنتس" المنظّمة لمعرض "يوروساتوري" (Eurosatory)، وهو معرض دولي للدّفاع والأمن البريَّين، كانت قد أعلنت في 31 أيّار الماضي، أنّ "بقرار من السّلطات الحكوميّة الفرنسيّة، لن يكون هناك أيّ جناح عرض لقطاع الصّناعات العسكريّة الإسرائيلي، في معرض يوروساتوري 2024"، المقرّر تنظيمه بين 17 و21 حزيران بالقرب من باريس.

وكانت قد سُجّلت نحو 2000 شركة في المعرض، ومن بينها كان من المتوقّع حضور 74 شركة إسرائيليّة، بما في ذلك شركات الّصناعات الدّفاعيّة الرّئيسيّة فيها، على أن تعرض عشر منها أسلحة، وفق المنظّمين.