اللجنة العليا في اليمن: إنجاز أمني سيعلن اليوم وهو رد اعتبار للشهداء

ياسر رشاد - القاهرة - ثمنت اللجنة الأمنية العليا في صنعاء، الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية والمواطنين الشرفاء الذين كان لهم الدور البارز بعد الله تعالى في تحقيق الإنجاز الأمني الكبير، مؤكدة أن هذا الإنجاز الذي سيعلن اليوم نصر كبير ورد اعتبار للشهداء.

وأضافت اللجنة الأمنية العليا خلال اجتماعها الطارئ ، أنه سيتم نشر البيان الصادر عن الأجهزة الأمنية والذي يكشف تفاصيل عن الإنجاز الأمني كما سيتم عرض جزء من الاعترافات والوثائق المتعلقة بالإنجاز

وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، إن الإنجاز الأمني الذي سيعلن اليوم نصر كبير للشعب اليمني، ونفخر بمثل هذا الإنجاز الذي نقدّمه لقائد الثورة عبدالملك بدر الدين الحوثي، كقائد وموجه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية

وأشار الفريق الرويشان إلى أن، هذا النجاح ناتج عن حكمة القائد وحنكته في إدارة مواجهة العدوان متعدد الأذرع والأوجه الذي انتقلنا فيه من الداخل إلى الإقليم والعالم

وأضاف، أن هذا الإنجاز الأمني يُعد رد اعتبار لدماء الشهداء والجرحى والتضحيات التي قدمها الشعب اليمني خلال مسيرة صموده في هذه الفترة، مشيرا إلى أن الموقف اليمني رغم الضغوط لإيقافه بفضل القيادة حقق ما لم يتحقق من قبل المسلمين والعرب خلال 80 عاما في نصرة القضية الفلسطينية

وأوضح، أن الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعباً في درجة عالية من اليقظة والجهوزية والاستعداد والاستمرارية