انطلاق الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - عُقدت الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بتاريخ 30/5/2024، باستضافة من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيد محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عن الجانب العربي، و السيد وانغ يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، و السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. كما شارك في المنتدى وزراء خارجية الدول العربية.



احتفى الجانبان العربي والصيني خلال هذه الدورة بمرور عشرين عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني، حيث سجلا بارتياح تقييماً إيجابيا للنجاح الذي أبرزه المنتدى بآلياته المختلفة على مر العقديين الماضيين في تعزيز العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتنموية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والدفع بمسيرة هذا المنتدى ودوره الهام في توثيق العلاقات بين الجانبين.

هذا ويصدر عن هذه الدورة وثائق مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتتمثل في: إعلان بيجين، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2024-2026 والبيان المشترك حول القضية الفلسطينية.

