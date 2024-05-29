شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب تفتح ملف الصرف الصحى بأسوان والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحى، ببعض المناطق بمحافظتى السويس وأسوان.

ناقشت طلب مقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن عدم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب المتهالكة بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول فى محافظة أسوان، بخلاف عدم إنشاء محطة صرف صحي بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول- محافظة أسوان، كما طرح النائب جابر أبو خليل استفسارات متعلقة بضرورة الرد على أسباب توقف أعمال الصرف الصحي لقرى غرب النيل بمركز دراو في محافظة أسوان.

وطالب ابو خليل، ضرورة الرد على توقف أعمال الصرف الصحي بمجلس قروي لكلا من "بنبان والمنصورية والجعافرة في مركز دراو بمحافظة أسوان.

وطرح النائب خالد رضــوان، تساؤلات حول أسباب عدم إدراج بعض مناطق كوم أمبو قبلي وأجزاء من منطقتي (النجاجرة غرب وشرق) ضمن خطة الصرف الصحي بمدينة كوم أمبو- محافظة أسوان..وتسائل النائب على البدري الـملاوي، عن أسباب توقف أعمال الصرف الصحي بمدينة البصيلية مركز إدفو- محافظة أسوان.

وتسائل النائب جمال عبيد محمد، عن أسباب انقطاع مياه الشرب بالعديد من القرى والمناطق السكنية فى محافظة السويس.

ومن جانبه، قال النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، إن تلك المشكلات يعانى منها الآلاف من المواطنين، وأنها تحتاج إلى ردود حكومية، خاصة أننا مقبلون على موازنة ضخمة جرى فيها تحديد مخصصات ضخمة لكل تلك البنود، منها تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.

وتابع: المشكلات أغلبها متعلق بخدمات الصرف الصحى، فى حين وافقت لجنة الإسكان منذ أيام على موازنة هيئة الصرف الصحى، والتى تصل فى الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى 12.4 مليار جنيه.